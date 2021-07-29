ФАС не стала отменять госзакупки «транспортной реформы» Петербурга после жалобы перевозчика

ФАС не стала отменять госзакупки «транспортной реформы» Петербурга после жалобы перевозчика
Жалобу признали частично обоснованной, но решение антимонопольной службы не станет причиной отмены конкурсных процедур.Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по жалобе небольшого петербургского перевозчика «Автолайн».

Перевозчик обращался в антимонопольщикам с просьбой отменить госзакупки по обслуживанию автобусной маршрутной сети Северной столицы на сумму более 186 млрд рублей, что поставило под угрозу проведение в городе так называемой транспортной реформы.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в городской администрации, жалобу признали частично обоснованной, но решение антимонопольной службы не станет причиной отмены конкурсных процедур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реформа, касающаяся общественного пассажирского транспорта, может выйти бюджету города в 23 миллиарда рублей. Такую сумму будет необходимо отдать перевозчикам, если будет решено вводить работу по так называемому «затратному методу».

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