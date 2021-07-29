ФАС не стала отменять госзакупки «транспортной реформы» Петербурга после жалобы перевозчика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по жалобе небольшого петербургского перевозчика «Автолайн».

Перевозчик обращался в антимонопольщикам с просьбой отменить госзакупки по обслуживанию автобусной маршрутной сети Северной столицы на сумму более 186 млрд рублей, что поставило под угрозу проведение в городе так называемой транспортной реформы.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в городской администрации, жалобу признали частично обоснованной, но решение антимонопольной службы не станет причиной отмены конкурсных процедур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реформа, касающаяся общественного пассажирского транспорта, может выйти бюджету города в 23 миллиарда рублей. Такую сумму будет необходимо отдать перевозчикам, если будет решено вводить работу по так называемому «затратному методу».