Певицу МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим выписали из больницы.

Так решила сама музыкантка Марина Максимова. Теперь звезда будет восстанавливаться дома. Об этом сообщила в Instagram менеджер певицы Маргарита Соколова.

МакSим призналась, что очень хочет обнять детей. Ранее у не были мысли, что уже не сможет сделать этого.

Музыкантку на дому будет сопровождать специальная помощь. Она поможет ей восстановиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что dпервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сам смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками. Знаменитость уверена, ее вытащили с «того света». Свежее сообщение, наконец, появилось в Instagram МакSим. Она убеждена, что ей помогла поддержка со всех сторон и молитвы.