МакSим сама рассказала, как побывала на «том свете»

Впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сам смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками. Знаменитость уверена, ее вытащили с «того света».

Свежее сообщение, наконец, появилось в Instagram МакSим. Она убеждена, что ей помогла поддержка со всех сторон и молитвы. По ее словам, она чувствовала это.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она.

Полтора месяца в коме пролетели для нее, как два дня. Она не смогла поверить, что лежала в реанимации столько времени.

Сейчас МакSим уже в обычной палате. Она крайне слаба. Как отметила исполнительница, у нее начинает кружиться голова при попытках ходить.

МакSим не знает, когда сможет вернуться к концертной деятельности,

– это запретил врач. Легкие ни в коем случаи нельзя напрягать, они еще восстанавливаются.

«Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — заключила она.

Сказать, что фанаты выдохнули с облегчением, — ничего не сказать.

Директор певицы Маргарита Соколова считает, что ее скоро выпишут из больницы. Правда, точных сроков пока не называют. Случай звезды врачи называют не то, что редким, а уникальным. Восстанавливаться МакSим будет еще долго. Пока она может сама есть, ходить и общаться.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как одно сообщение Маргариты Соколовой до ужаса напугало фанатов. Директор опубликовала лик святой, и многие посчитали, что она собирается сообщать плохие новости. Оказалось, что искать в посте тайные смыслы было не нужно.