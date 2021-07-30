«Сердце в пятки ушло»: какие новости о состоянии МакSим жутко испугали поклонников

Поклонники, затаив дыхание, уже второй месяц продолжают ловить любые новости о состоянии певицы МакSим, которая находится в тяжелом состоянии. Из-за недостатка информации фанаты ищут потайные смыслы во всех сообщениях, которые удается получить. Некоторые из них заставляют пользователей соцсетей серьезно переживать.

Тайные смыслы

Единственными источниками официальной информации о состоянии Марины Максимой остаются ее менеджеры, Маргарита Соколова и Яна Богушевская. Обе немногословны и подробностями и здоровье звезды практически не делятся, ограничиваясь общими комментариями.

Не так давно в своем Instagram Маргарита Соколова опубликовала святой лик великомученицы Марины, покровительницы Марин и Маргарит.

«Ты же, имеющая дерзновение ко Господу, от всяких бед, зол и болезней свобождай нас, с любовию зовущих», — написала Соколова.

«Господи, у меня сердце стучит. Я испугалась», — написала одна из пользовательниц. Кто-то отметил, что у него «сердце ушло в пятки». Судя по всему, поклонники, рассмотрели в святом лике предвестника плохих новостей.

Маргарита Соколова поклонников, впрочем, успокоила.

«Ну что пугаться? Поздравлять нас надо», — написала она.

Хорошие новости

Пока череда слухов об ухудшении состояния певицы МакSим прервалась, хоть и небольшими, но все же хорошими новостями. Исполнительнице стало немного лучше.

Неделя началась с сообщений о том, что звезда пришла в себя и находится в сознании. Утверждалось даже, что она общалась с помощью жестов. Позже подоспело пояснение: медики решили вывести ее ненадолго из медикаментозного сна, чтобы проверить, сможет ли кумир миллионов дышать самостоятельно. Эксперимент якобы оказался удачным – певица сделала вдох.

При этом в СМИ появилась информация о том, что врачи все еще опасаются за жизнь МакSим. Ее перевели на вспомогательную вентиляцию легких.

Комментируя эту информацию, Маргарита Соколова, как всегда, осталась немногословной. Она уточнила: состояние артистки сложное, но с положительной динамикой.

«Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании», — рассказала Соколова на своей странице в Instagram.

Позже Соколова попросила поклонников не спешить с выводами. Она также заявила, что не знает, разговаривает ли Максимова или нет. Связываться с подопечной самостоятельно ей запрещено.

«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, они опять вводят ее в медикаментозный сон», — добавила она еще раз.

Что будет теперь?

На фоне новостей о том, что певице становится лучше, врачи со стороны стали также давать ободряющие прогнозы. Как отметил врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, медикаментозная кома, в которой продолжает находиться певица, никак не влияет на здоровье пациента.

Главное, отметил он, с чем предстоит справиться исполнительнице, — последствия основной болезни. Если она все-таки победит, ее ждет долгая реабилитация. Ей предстоит заняться восстановлением легких. Прийти в норму Максимова сможет за полгода, а, может, и за несколько лет.

Ранее Gazeta.SPb писала об улучшении состояния МакSим.