Дали надежду на улучшение: у МакSим появился шанс

Россия пристально следит за состоянием певицы МакSим, которая уже больше месяца борется за жизнь. За нее бьются лучшие врачи. Долгое время единственные сообщения, которые появлялись, говорили лишь о том, что знаменитость остается в стабильно тяжелом состоянии. Впервые за долгое время появился небольшой проблеск надежды – стало известно об улучшении в состоянии певицы.

Последние новости о здоровье МакSим

Новости о состоянии МакSим, которая лежит в больнице с середины июня, появляются не так часто, как хотелось бы поклонникам. Причин на то немало. Как неоднократно отмечали менеджеры певицы, она не намерены распространять информацию о здоровье МакSим – подробности врачи сообщают только близким артистки.

Кроме того, директор МакSим Маргарита Соколова сама долгое время находится в больнице из-за коронавируса. Она рассказывала о том, что перенесла заболевание довольно тяжело. Сейчас она проходит дополнительное обследование и «долечивается».

«Поскольку опять столько беспокойства, то лучше не откладывать. Могу точно сказать . У Марины есть улучшения», — последнее, что написала Маргарита Соколова о состоянии Марины Максимовой в своем Instagram.

Соколова при этом добавила, что за МакSим следят звездные врачи. Для певицы созданы все условия, при ее лечении используют самое современное оборудование.

«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да есть проблемы с легкими, они есть у всех, кто перенес воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжелом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб ,конечно, да», — добавила она.

При этом Соколова подчеркнула: есть понимание того, что состояние здоровье певицы двигается в сторону улучшений, а не ухудшений. Директор знаменитости также обратила внимание на то, что артистку еще ждет длительное лечение, восстановление и реабилитация. Она также попросила не беспокоиться о наличии лекарств и квалификации врачей.

Поддержка

МакSим поддерживают и знаменитости, и поклонники. В социальных сетях устраивают флешмобы. Акции проводят и в жизни. Очередную устроили болельщики «Спартака» во время матча с «Рубином».

Московские болельщики регулярно исполняют ее хиты. Во время матча фанаты вновь вместе спели «Знаешь ли ты». Эта композиция уже несколько лет считается негласным гимном «Спартака».

Все вокруг хоронят певицу

Подробностей о состоянии МакSим практически не появляется. Отсутствие данные приводит появлению слухов.

В больницу знаменитость попала в середине июня этого года. Все началось с простой температуры. Получив отрицательный тест на COVID-19, певицы даже решила отыграть концерт в Казани. Вскоре МакSим оказалась в московской больнице. Выяснилось, что у артистки было поражено 40% легких.

Дальше начали появляться сообщения о том, что процент поражения легких увеличилась до 80%, с аппарата ИВЛ ее якобы переключали на ЭКМО. Утверждалось также, что у Максимовой поражена печень из-за хронического заболевания, отказывает легкие и начались проблемы с сердцем. Все эти слухи не подтверждались. Комментируя их, врачи со стороны дают неутешительные прогнозы. По их мнению, у певицы практически нет шансов.

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