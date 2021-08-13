Петербург наращивает темпы вакцинации

Северная столица продолжает наращивать темпы вакцинации. На данный момент в городе развернуто 159 пунктов. Жители Петербурга еще могут привиться в 43 мобильных пунктах, заявил губернатор города Александр Беглов.

На сегодняшний день, 13 августа, первично привиты около 1,4 миллиона человек. Полностью привиты 1,3 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга отметил, что в городе больше месяца регистрируется постепенное снижение общего числа больных ковидом, которые находятся в больнице. Роспотребнадзор заявил, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания уменьшилось почти на один процент.

За эту неделю госпитализировали пациентов почти на 13% меньше, чем в предыдущую неделю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области готовятся смягчить коронавирусные ограничения.