МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19

МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
Также в докладе Вашингтона говорится о случаях распространения призывов к насилию в отношении азиатов. Фото: pixabay.com
Связанные с правительством России, Ирана и Китая издания якобы «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении ковида .
Об этом заявили в Министерстве внутренней безопасности США. Так, авторы уверены, что эти страны сеяли разногласия в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также в докладе Вашингтона говорится о случаях распространения призывов к насилию в отношении азиатов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США оценили риск выкидыша при прививке против ковида и объяснили, что вакцинация не оказывает влияния на прерывание беременности. В Штатах провели новое исследование о безопасности вакцины для беременных и не нашли повышения риска выкидыша у порядка 2,5 тысяч женщин, которые сделали прививку до 20-й недели беременности.
иран Китай коронавирус происхождение ковида Россия США


 

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