МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19

Связанные с правительством России, Ирана и Китая издания якобы «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении ковида .

Об этом заявили в Министерстве внутренней безопасности США. Так, авторы уверены, что эти страны сеяли разногласия в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».