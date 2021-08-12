В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса

В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса
Вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.Фото: pixabay.com

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США оценили риск выкидыша при прививке против ковида и объяснили, что вакцинация не оказывает влияния на прерывание беременности.

В Штатах провели новое исследование о безопасности вакцины для беременных и не нашли повышения риска выкидыша у порядка 2,5 тысяч женщин, которые сделали прививку до 20-й недели беременности. Об этом сообщает ТАСС.

Американские ученые исследовали Pfizer и Moderna. Так, вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российский фонд прямых инвестиций предложил организации Pfizer провести испытания вакцины «Спутник Лайт» вместе. Так, рост количества случаев „Дельта“ в США и Израиле показывает, что некоторые вакцины нуждаются в бустере (третьем уколе) для усиления иммунитета.

беременность вакцинация исследование коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти города демонтируют скамейки в сквере на 10-й линии ВО
В Петербурге напали на Александра Невзорова
В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса
РФПИ предложил Pfizer совместные испытания российской вакцины
Врач заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России будет в сентябре
Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту
Вильфанд перечислил регионы России с аномальной погодой
Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя