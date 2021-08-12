В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса

Вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.Фото: pixabay.com

Вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.Фото: pixabay.com

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США оценили риск выкидыша при прививке против ковида и объяснили, что вакцинация не оказывает влияния на прерывание беременности.

В Штатах провели новое исследование о безопасности вакцины для беременных и не нашли повышения риска выкидыша у порядка 2,5 тысяч женщин, которые сделали прививку до 20-й недели беременности. Об этом сообщает ТАСС.

Американские ученые исследовали Pfizer и Moderna. Так, вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российский фонд прямых инвестиций предложил организации Pfizer провести испытания вакцины «Спутник Лайт» вместе. Так, рост количества случаев „Дельта“ в США и Израиле показывает, что некоторые вакцины нуждаются в бустере (третьем уколе) для усиления иммунитета.