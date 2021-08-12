РФПИ предложил Pfizer совместные испытания российской вакцины

В РФПИ отметили, что вакцину «Спутник Лайт» разработали в качестве самостоятельной вакцины, так и для бустирования. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В РФПИ отметили, что вакцину «Спутник Лайт» разработали в качестве самостоятельной вакцины, так и для бустирования. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Российский фонд прямых инвестиций предложил организации Pfizer провести испытания вакцины «Спутник Лайт» вместе.

Так, рост количества случаев „Дельта“ в США и Израиле показывает, что некоторые вакцины нуждаются в бустере (третьем уколе) для усиления и продления иммунного ответа. иммунитета. Накануне РФПИ предложил компании начать испытания с вакциной „Спутник Лайт“. Именно эта вакцина хорошо подходит для бустирования, отмечают российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о сроках наступления подъема заболеваемости ковида в России. Так, рост случаев ковида, возможно, возобновится в середине или конце первого осеннего месяца, так как россияне вернутся из отпусков, выйдут на работу, отправятся в школу.