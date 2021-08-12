Врач заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России будет в сентябре

Те, у кого нет иммунитета и кто не хочет вакцинироваться, начнут заболевать. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Те, у кого нет иммунитета и кто не хочет вакцинироваться, начнут заболевать. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о сроках наступления подъема заболеваемости ковида в России.

Так, рост случаев ковида, возможно, возобновится в середине или конце первого осеннего месяца, так как россияне вернутся из отпусков, выйдут на работу, отправятся в школу. Те, у кого нет иммунитета и кто не хочет вакцинироваться, начнут заболевать, отмечает Тимаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врач обратил внимание на то, что стабилизация ситуации с ковидом в стране, возможно, будет только к зиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санитайзеры и дезинфектанты для обработки общественных мест на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций. Такое заявление сделал врач-дезинфектолог, директор по качеству Николай Дубинин. По его словам, мыло лишь смывает инфекцию с рук, тогда как санитайзер направлен именно на уничтожение вирусов.