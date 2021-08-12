Врач назвал антисептики самой надежной защитой от COVID

Врач назвал антисептики самой надежной защитой от COVID
Санитайзеры уничтожают инфекции полностью. Фото: Pixabay

Санитайзеры и дезинфектанты для обработки общественных мест на 100 процентов защищают людей от коронавируса и других инфекций. Такое заявление сделал врач-дезинфектолог, директор по качеству Николай Дубинин.

По его словам, мыло лишь смывает инфекцию с рук, тогда как санитайзер направлен именно на уничтожение вирусов.

«Хорошая практика применяется в пищевых производствах — помыли руки с мылом, дальше обработали спиртовым санитайзером » цитирует его портал URA.RU.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки в городе зарегистрировано 1804 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 549 508 случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло почти 19 800 человек.

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