Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованным

Отказ продлевать рабочую визу журналистки BBC в России Сары Рейнсфорд необоснованный.

Об этом сообщает посольство Великобритании в России в Twitter.

Угроза высылки британской журналистки Сары Рейнсфорд — необоснованное действие властей России. Британия призывает пересмотреть этот вопрос. Она считает, что это якобы продолжит усугублять положение со свободой СМИ в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский ученый Эндрю Поллард заявил, что из-за снижения эффективности вакцин против ковида коллективный иммунитет к нему недостижим. Он уверен, появление новых штаммов ковида ослабляет действие вакцины и приводит к тому, что ковидом заражаются даже вакцинированные. Поллард отметил, что со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Целью прививочной кампании должно стать предотвращение тяжёлых осложнений и смерти из-за ковида.