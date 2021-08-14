Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованным

Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованным
Британия призывает пересмотреть этот вопрос. Фото: unsplash

Отказ продлевать рабочую визу журналистки BBC в России Сары Рейнсфорд необоснованный.

Об этом сообщает посольство Великобритании в России в Twitter.

Угроза высылки британской журналистки Сары Рейнсфорд — необоснованное действие властей России. Британия призывает пересмотреть этот вопрос. Она считает, что это якобы продолжит усугублять положение со свободой СМИ в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский ученый Эндрю Поллард заявил, что из-за снижения эффективности вакцин против ковида коллективный иммунитет к нему недостижим. Он уверен, появление новых штаммов ковида ослабляет действие вакцины и приводит к тому, что ковидом заражаются даже вакцинированные. Поллард отметил, что со временем будут появляться ещё более опасные мутации ковида. Целью прививочной кампании должно стать предотвращение тяжёлых осложнений и смерти из-за ковида.

BBC великобритания Россия сми соцсети


 

Новости партнеров
Субботний ливень затопил вход на Ладожский вокзал
Субботний ливень затопил вход на Ладожский вокзал
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ ...
На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при ...
МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
В ВОЗ считают, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной
Петербург претендует на проведение Олимпиады в 2036 году
Вильфанд пообещал опасную погоду на юге России
Машина перевернулась на крышу после ДТП в Кировском районе
Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании