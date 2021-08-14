Более половины населения Китая привились от коронавируса

Более 770 миллионов китайцев сделали прививку от ковида.

С таким заявлением выступил Минздрав Китая. Это число больше половины населения Поднебесной. Об этом сообщает Global Times.

Накануне в США объявили, что половина жителей Штатов тоже вакцинировались от ковида. Россия пока не может похвастаться такой статистикой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам Шаиб, в ВОЗ убеждены, что вместо введения обязательной вакцинации необходимо работать над информационными компаниями и доносить до населения важность прививок. Как считают в организации, нужно сделать вакцины доступными для приоритетных групп, которые нуждаются в вакцинации в первую очередь.