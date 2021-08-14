В ВОЗ считают, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной

В ВОЗ считают, что вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной
Как считают в организации, нужно сделать вакцины доступными для приоритетных групп. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса.

По словам Шаиб, в ВОЗ убеждены, что вместо введения обязательной вакцинации необходимо работать над информационными компаниями и доносить до населения важность прививок. Как считают в организации, нужно сделать вакцины доступными для приоритетных групп, которые нуждаются в вакцинации в первую очередь.

Представитель ВОЗ отметила, что вакцина — это один из инструментов, необходимых для того, чтобы «покончить с этой пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Китай отказал ВОЗ в новом расследовании о происхождении COVID-19. Результаты прошлого расследования, как подчеркивают в Пекине, были признаны научным сообществом.

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