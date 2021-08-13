Китай отказал ВОЗ в новом расследовании о происхождении COVID-19

Китай отказал ВОЗ в новом расследовании о происхождении COVID-19
Китай не разрешил ВОЗ возобновить расследование о происхождении коронавируса. Фото: unsplash

Китайские власти сочли, что расследования возникновения коронавируса, проведенного в январе 2021-го совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), было достаточно, и отказал в его возобновлении.

Как сообщает телеканал France 24, по мнению властей КНР, новое расследование хотят провести не в научных интересах, а политических. Результаты того расследования, как подчеркивают в Пекине, были признаны научным сообществом.

Замглавы МИД Китая Ма Чжаосу заявил, что Китай отрицает политизированное видение данного вопроса и поддерживает научный подход. По его словам, власти отвергают предложение о новом расследовании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что член Конгресса США заявил, что нашел доказательства создания COVID-19 в лаборатории Китая.

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