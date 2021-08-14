В субботу в Петербурге будет облачно и дождливо

В субботу в Петербурге будет облачно и дождливо
Кратковременные дожди будут идти в Петербурге ближайшие три дня. Фото: unsplash

Сегодня, 14 августа, Северная столица окажется во власти нового циклона.

На погоду в городе окажет влияние южная периферия атлантического циклона. На небе будут облака и тучи. Петербуржцев ждут небольшие дожди. Температура воздуха будет не жаркая. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днём температура будет до +21 градуса, а в Ленобласти на градус выше. Порывистый ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление будет пониженное и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптик обратил внимание, что дожди кратковременные будут идти в Петербурге ближайшие три дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 августа в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 15 м/с.

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