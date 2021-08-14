В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 15 м/с. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 14 августа в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 15 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России о надвигающейся опасной погоде. По словам Вильфанда, которые передает ТАСС, жителей южных регионов в ближайшие несколько дней ждут «небывалые дожди», грозы, град и шквалистый ветер, скорость которого достигнет 27 м/с. Погода испортится в эти выходные, 14 и 15 августа, в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.

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