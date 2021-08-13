Вильфанд пообещал опасную погоду на юге России

Вильфанд пообещал опасную погоду на юге России
Погода испортится в эти выходные, 14 и 15 августа. Фото: pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России о надвигающейся опасной погоде.

По словам Вильфанда, которые передает ТАСС, жителей южных регионов в ближайшие несколько дней ждут «небывалые дожди», грозы, град и шквалистый ветер, скорость которого достигнет 27 м/с.

Погода испортится в эти выходные, 14 и 15 августа, в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.

Особенно опасная погода прогнозируется на Крымском полуострове: там выпадет более 50 мм осадков. Дожди в Крыму будут с грозами и шквалом ветра до 25 м/с. А над Черным морем на Кубани могут сформироваться смерчи.

В Сочи ожидаются ливни с грозами, град и почти ураганный ветер до 27 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сочи жителей готовят к эвакуации из-за подтоплений.

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