В Сочи жителей готовят к эвакуации из-за подтоплений

Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, сказали быть готовыми к эвакуации. Фото: unsplash

Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, сказали быть готовыми к эвакуации. Фото: unsplash

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал жителей города готовиться к возможной эвакуации в случае подъема уровня воды в реках.

Краснодарский край накрыло мощным циклоном, спасатели объявили штормовое предупреждение до 16 августа. В Сочи прогнозируют сильные ливни, шквалистый ветер и поднятие уровня воды в реках.

Все службы города перешли на усиленный режим работы. Власти создали оперативный штаб, который будет работать круглосуточно до завершения непогоды.

Копайгородский призвал жителей Сочи не парковать свои автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и вблизи рек. Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, сказали быть готовыми к эвакуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из подтопленных лагерей на Черном море эвакуировали более 900 детей.