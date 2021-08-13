Из подтопленных лагерей на Черном море эвакуировали более 900 детей

Несколько детских лагерей на Черноморском побережье Кубани подтопило из-за сильных ливней, обрушившихся на регион 12 и 13 августа. Более 900 детей эвакуировали.

Как сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю, после дождей оказались подтоплены лагеря «Лебяжий берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района, «Северянка» в станице Голубицкой и лагерь «Огонек» в Анапе.

В «Северянке», где размещено 330 человек, подтопило территорию без захода воды в корпуса. Всех воспитанников переместили в безопасные места — санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат в городе Темрюк.

Из лагеря «Огонек» эвакуировали 332 детей, их отвезли в другие лагеря в поселке Витязево. Из «Лебяжьего берега» и «Ровесника» вывезли еще 270 детей, сейчас они находятся в средней школе села Ачуево.

Кроме того, на Кубане оказались подтоплены 352 частных домов и 878 придомовых территорий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления.