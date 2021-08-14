Иммунолог заявил, что летальность коронавируса может возрасти

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что число смертей в результате ковида может в дальнейшем вырасти из-за мутации вируса.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые США обнаружили, что люди, переболевшие ковидом, менее восприимчивы к боли и холоду. Сейчас американские ученые пытаются выяснить, с чем это связано и как долго это будет продолжатся.