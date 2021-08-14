У переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли

У переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли
В исследовании участвовали 30 человек. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ученые США обнаружили, что люди, переболевшие ковидом, менее восприимчивы к боли и холоду.

Сейчас американские ученые пытаются выяснить, с чем это связано и как долго это будет продолжатся. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В исследовании участвовали 30 человек. У части из них стоял диагноз ковид, а остальные были здоровы. На протяжении всего исследования участники должны были описывать свои ощущения.

Согласно полученным данным, люди с ковидом оказались менее восприимчивы к боли и холоду в течение 3-8 недель после выздоровления. Такие проявления эксперты связали с влиянием вируса на отдельные участки нервной системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса.

боль исследование коронавирус США холод


 

Новости партнеров
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Россия не может конкурировать с США и Китаем: Олимпиада показала, они сильнее в несколько раз
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли
В Колпинском районе сгорел гараж
Более половины населения Китая привились от коронавируса
Кинолог раскрыл хозяевам собак причины облысения питомцев
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов
Россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку
В МВД задумали изменить билеты на экзамене на права