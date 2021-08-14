У переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли

Ученые США обнаружили, что люди, переболевшие ковидом, менее восприимчивы к боли и холоду.

Сейчас американские ученые пытаются выяснить, с чем это связано и как долго это будет продолжатся. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В исследовании участвовали 30 человек. У части из них стоял диагноз ковид, а остальные были здоровы. На протяжении всего исследования участники должны были описывать свои ощущения.

Согласно полученным данным, люди с ковидом оказались менее восприимчивы к боли и холоду в течение 3-8 недель после выздоровления. Такие проявления эксперты связали с влиянием вируса на отдельные участки нервной системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявила, что организация не выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса.