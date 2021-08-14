В Петербурге ожидаются дожди в воскресенье

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье, 15 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Утро пройдет небольшой дождь. Днем также выпадут умеренные осадки. Ветер юго-западный, южный, умеренный.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +19…21 градус тепла.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.