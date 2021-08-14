В России хотят ограничить наценки на продукты в торговых сетях

В России хотят ограничить наценки на продукты в торговых сетях
Пока торговым сетям предложили самостоятельно скорректировать наценку. Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект по ограничению наценок на продукты в торговых сетях. Об этом сообщает Forbes.

ФАС считает, что ограничения на наценки позволят сделать ценообразование более прозрачным. По данным издания, представитель ФАС также заявил о внеплановых проверках в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

Отмечается, что на следующей неделе в ФАС пройдет еще одно совещание, на котором сети должны будут представить методику корректировки наценок на товары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие продукты вскоре подорожают. В мае специалист предрек повышение цен порядка на 20%.

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