Аналитик рассказал россиянам, какие продукты вскоре подорожают

Экономист рассказал, что цена на молоко может вырасти. Фото: pixabay.com

Экономист рассказал, что цена на молоко может вырасти. Фото: pixabay.com

Специалист предрек повышение цен порядка на 20%. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В прошлом месяце в Российской Федерации наблюдалось подорожание некоторых продуктов.

В связи с этим, финансовый аналитик и доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал, какие товары следующие в очереди на повышение цен.

Владимир Смирнов напомнил, что определенные продукты или некоторые виды рыбы поставляются в Россию из-за рубежа. Поэтому их стоимость находится под влиянием валютного курса.

При этом отечественная валюта, по мнению аналитика, на последних неделях дала слабину.

Так, уже в этом месяце — мае, могут подорожать чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. Ориентировочно цена повысится на 15-20%.

Однако внезапного подъема цен ждать не стоит. Потому как Центральный банк еще в начале весны начал нормализацию денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что повышение стоимости будет происходить достаточно плавно, а к концу мая – началу июня и вовсе замедлится.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России продолжают расти цены на гречку, огурцы и капусту.