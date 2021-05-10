Аналитик рассказал россиянам, какие продукты вскоре подорожают

Специалист предрек повышение цен порядка на 20%. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
В прошлом месяце в Российской Федерации наблюдалось подорожание некоторых продуктов.
В связи с этим, финансовый аналитик и доктор экономических наук Владимир Смирнов рассказал, какие товары следующие в очереди на повышение цен.
Владимир Смирнов напомнил, что определенные продукты или некоторые виды рыбы поставляются в Россию из-за рубежа. Поэтому их стоимость находится под влиянием валютного курса.
При этом отечественная валюта, по мнению аналитика, на последних неделях дала слабину.
Так, уже в этом месяце — мае, могут подорожать чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. Ориентировочно цена повысится на 15-20%.
Однако внезапного подъема цен ждать не стоит. Потому как Центральный банк еще в начале весны начал нормализацию денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что повышение стоимости будет происходить достаточно плавно, а к концу мая – началу июня и вовсе замедлится.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России продолжают расти цены на гречку, огурцы и капусту.