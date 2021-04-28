В России продолжают расти цены на гречку, огурцы и капусту

Стоит заметить, что прошлая неделя лишь показала то, как рост цен на продукты питания продолжает ускоряться. Об этом сообщает «Neva Today».

С начала апреля месяца гречка стала дороже в Российской Федерации на 2,2%. Так, крупа только за неделю стала дороже примерно на 0,6%.

Помимо это, уже с начала 2021 года гречка выросла в цене на 4,4%.

В Министерстве сельского хозяйства России сказали, что того количества круп, которое производится, достаточно, чтобы обеспечить страну необходимыми крупяными культурами.

Помимо прочего, за семь дней поднялась стоимость на капусту, рост составил 3,6%, на огурцы почти столько же — 3%, при этом на морковь — на 2%, так же выросла цена на картофель — 1,5%, на лук и яблоки совсем немного — на 0,2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ожидается повышение цен на конфеты и вафли.