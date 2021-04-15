В России ожидается повышение цен на конфеты и вафли

В России ожидается повышение цен на конфеты и вафли
Прежде всего это связано с ростом цен на сырье от 25% до 120%. Фото: pixabay.com

Кондитеры России готовятся к повышению цен на продукцию. О скором подорожании на 10% предупредили «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и «Победа», пишет РБК.

Прежде всего это связано с ростом цен на сырье от 25% до 120%. Больше всего подорожали: какао-продукты, упаковка и сахар. Несмотря на государственное регулирование цен на сахар для россиян, кондитеры получают его по рыночной цене.

Ситуация схожа с ситуацией на рынке масложировой продукции, когда все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены, жалуются фабрики. Ожидается, что рост на рынке конфет будет в течение года, но постепенно, чтобы покупателю было не заметно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отцам новорожденных хотят давать дополнительный отпуск. Ребенку и матери нужно особое внимание в первые дни после родов.

Россия рост цен сладости


 

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