В России отцам новорожденных хотят давать дополнительный отпуск

Инициативу рассматривают в Госдуме.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам новорожденных дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до пяти календарных дней. Соответствующую идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет РИА Новости.

Он считает, что ребенку и матери нужно особое внимание в первые дни после родов. В это время важно, чтобы рядом был отец. Сухарев отмечает, что и сейчас мужчина может взять отпуск, но его не оплачивают.

Депутат убежден, что его идея актуальна, так как появление на свет малыша – это всегда затратно, так что финансовая поддержка семьям не помешает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для многодетных россиян изменили правила отпуска. Россияне с тремя и более детьми, которые младше 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Это правило будет действовать до того момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.