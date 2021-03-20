Для многодетных россиян изменили правила отпуска

Для многодетных россиян изменили правила отпуска
Многодетные семьи смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Фото: pixabay

В России с 20 марта вступают в силу новые правила отпуска для многодетных родителей: ряд работников сможет брать отпуск в удобное время.

Как сообщает «Российская газета», с сегодняшнего дня с россияне с тремя и более детьми, которые младше 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Это правило будет действовать до того момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.

Соответствующий закон был подписан 9 марта президентом Владимиром Путиным. Изменения внесли в статью 262.2 Трудового кодекса. Ранее работники с тремя и более детьми могли рассчитывать на отпуск в удобное время, если детям было меньше 12 лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что новые правила позволят родителям уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отпусков обоих работающих родителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за несколько часов работы программы туристического кэшбека россияне купили более 4 тысяч туров.

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