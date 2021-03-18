За несколько часов работы программы туристического кэшбека россияне купили более 4 тысяч туров

Для участия в программе оплатить путешествие необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности данной платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты тура. При этом количество транзакций не ограничено. Фото: pixabay

Для участия в программе оплатить путешествие необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности данной платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты тура. При этом количество транзакций не ограничено. Фото: pixabay

В ночь с 17 на 18 марта в России стартовал третий этап продаж внутренних туров с кэшбеком. За 19 часов приобретено 4 тысячи путешествий.

Первое бронирование совершили на второй минуте продаж, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Посещаемость сайтов, где продают туры с кэшбеком, выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущими этапами программы, а объем проданных поездок уже сейчас превысил 100 миллионов рублей, добавила чиновница.

Самым популярным направлением сейчас является Крым. Кроме того, россияне часто выбирают туристические поездки в Республику Татарстан, Башкирию, Калининградскую и Тюменскую область. Напомним, что по условиям программы туристического кэшбека, до 15 июня можно приобрести тур по России с возмещением от государства 20% его стоимости (но не более 20 тысяч рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции теперь действуют «код здоровья» и обязательные электронные анкеты для туристов.