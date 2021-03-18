Турция ввела «код здоровья» и обязательные электронные анкеты для туристов

Турция ввела &#171;код здоровья&#187; и обязательные электронные анкеты для туристов
Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

Власти Турции ввели требование ко всем туристам об обязательном заполнении электронной анкеты для получения «кода здоровья» (HES code).

Теперь пассажирам придется заполнять документ на сайте не более чем за 72 часа до въезда в страну, после чего всем туристам автоматически присвоят индивидуальный код.

Как сообщил «ТАСС» со ссылкой на председателя Министерства здравоохранения Турции, главное преимущество данного кода в том, чтобы у властей была возможность связаться с отдыхающими на случай, если выяснится, что они контактировали с ковид-инфицированными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апрел

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