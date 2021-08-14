Жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней

Жителей Ленобласти предупредили о ветрах и грозах на протяжении трех дней
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленобласти в последующие три дня, 15—17 августа, прогнозируется весьма неблагоприятная обстановка: сильный ветер, грозы и ливни.

Так, порывы ветра до 15-17 м/с останутся на территории региона до среды, 15 августа местами будут грозы, во вторник, 17-го числа, ливни с грозами, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

При этом в Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 августа будут лишь кратковременные дожди, но порывы ветра с юга и юго-запада сохранятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России о надвигающейся опасной погоде.

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