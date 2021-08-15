Гидрометцентр пообещал сентябрь с заморозками в ряде регионов

На северо-западе России днем в сентябре будет около 9-15 градусов. Фото: unsplash

На северо-западе России днем в сентябре будет около 9-15 градусов. Фото: unsplash

В большинстве регионов России погода в сентябре будет соответствовать климатической норме, но местами ожидаются и минусовые температуры.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой», что дождливый сентябрь ждет жителей Мурманской, Калининградской и Архангельской областей, севера Карелии. А вот засушливой погода будет в Поволжье.

В Москве ожидаются температуры, соответствующие норме. Днем будет около 15-20 градусов, ночью плюс 5-10 градусов. Но при похолоданиях температура может опуститься до 1 градуса тепла.

На северо-западе России днем в сентябре будет около 9-15 градусов. В центральном Черноземье и на юге Поволжья ожидается 17-22 градуса.

Российские курорты в первом месяце осени ждет долгий «бархатный сезон». Термометры покажут 23-28 градусов, осадков будет мало.

На востоке Таймыра и в Эвенкии по ночам будут заморозки — минус три — плюс два градуса, а дневная температура будет держаться на уровне девяти градусов. Минус ждет и Чукотку с Магаданской областью — до минус 10 градусов.

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