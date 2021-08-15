Петербургский диетолог рассказала об опасных для печени продуктах

Петербургский диетолог рассказала об опасных для печени продуктах
Диетолог рассказала, чтобы не произошло ожирение печени стоит исключить сладкое. Фото: Pixabay

Эксперт в области диетологии объяснила, какие продукты негативно влияют на печень. Кроме того, способны даже разрушить ее.

Диетолог из Северной столицы Татьяна Тарновская назвала»АБН» продукты, способствующие ожирению печени. В данном случае стоит заметить, что плохо влияет не только жареное и жирное. Не менее опасна и безжировая диета.

По мнению специалиста, отсутствие жиров в рационе человека может снизить в организме количество необходимых жирных кислот. Поэтому печени приходится вырабатывать их самостоятельно. Это и может привести к ожирению печени.

Доктор посоветовала добавить в рацион пищу с нормальным содержанием жиров, при этом избегая пальмового масла. Кроме этого стоит уменьшить употребление спиртного, сладкого, фруктов и ягод.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог объясняет, насколько опасно для здоровья красное мясо.

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