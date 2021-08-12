Диетолог объясняет, насколько опасно для здоровья красное мясо

Диетолог объясняет, насколько опасно для здоровья красное мясо
Красное мясо в небольших количествах, не только не вредит, но и приносит пользу организму. Фото: pixabay

Многие специалисты по здоровому питанию негативно относятся к красному мясу и советуют исключить его из рациона. Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, сколько такого мяса можно съесть без вреда для организма.

Как объяснила Ирина Бережная, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, какое же мясо называть красным. По мнению собеседницы радио Sputnik, к такому относятся говядина и баранина. Эксперт подчеркивает, что в этих видах мяса содержится много важных для человека витаминов и микроэлементов: железо, селен, витамины группы В, полинасыщенные жирные кислоты. Поэтому, считает гастроэнтеролог, совсем отказываться от красного мяса не стоит.

При отсутствии каких-либо заболеваний 400-500 граммов красного мяса в неделю не могут навредить, и даже наоборот. Если в повседневной рутине человека присутствуют активные физические нагрузки, мяса нужно больше, а если образ жизни сидячий и работа преимущественно за компьютером — меньше. «Мышцы требуют огромного количества аминокислот (содержащихся, в том числе, в красном мясе — прим. ред.)

А вот людям с избыточной массой тела, проблемами с сердечно-сосудистой системой и повышенным холестерином лучше избегать жирных сортов говядины и баранины. «Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», – предупреждает врач.

В целом суточную потребность в железе может закрыть маленький кусочек красного мяса. Эту же норму можно получить и из растительной пищи, но тогда за день придется съесть примерно три килограмма зеленых яблок или килограмм гречневой каши.

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