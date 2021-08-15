Грозы, ливни и сильный ветер. Как начнется неделя в Петербурге

В Петербурге в понедельник будут ливни. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге в понедельник будут ливни. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 16 августа, в Северной столице наредкость не будет осадков. Однако не стоит волноваться, потому что погода «типичного Петербурга» вернется уже днем. Затем же опять начнутся ливни.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в городе на Неве ожидается восточный и юго-восточный умеренный. Днем же, при грозах, он будет порывистым и сильным.

Отмечается, что Петербурге в некоторых районах, случатся кратковременные дожди. В конце дня и того хуже — пойдут ливни и начнутся грозы.

В ночное время суток температура воздуха опустится до уровня +13…+15 градусов. Днем же столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

В темное время суток атмосферное особо не изменится, а вот днем начнет чуть-чуть понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киносъемки ограничат движение в нескольких районах Петербурга.