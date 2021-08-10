Киносъемки ограничат движение в нескольких районах Петербурга

Киносъемки ограничат движение в нескольких районах Петербурга
Съемки фильма в Петербурге ограничат движения транспорта. Фото: pixabay

Грядут ограничения движения транспортных средств из-за того, что вскоре будут проводиться киносъемки художественного фильма «Алекс Лютый. Дело Шульца».

Как сообщает комитет по транспорту, движение будет полностью перекроют 13 августа и 19 сентября.

Так, 13 августа с 04:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Также, 13 августа с 04:00 до 23:00, однако не дольше чем на 10 мин в течение часа, не получится двигаться на транспорте по набережной Зимней канавки, по нечетной стороне набережной реки Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста.

К тому же, закрыт проезд будет 19 сентября с 06:00 до 23:00 по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда, Биржевому проезду.

И это еще не все, «Алекс Лютый. Дело Шульца» запретит парковку с 17:00 12 августа до 04:00 13 августа по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Также с 17:00 12 августа до 23:00 13 августа по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.

И с 08:00 18 сентября до 06:00 19 сентября по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда и Биржевому проезду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за разводки моста через Свирь 11 августа закроют трассу «Кола».

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