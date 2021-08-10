Из-за разводки моста через Свирь 11 августа закроют трассу «Кола»

Из-за разводки моста через Свирь 11 августа закроют трассу &#171;Кола&#187;
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 11 августа, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорога будет полностью закрыта на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В назначенный час по реке пройдут суда, высота которых 23,5 метров. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника, 9 августа, вводятся новые ограничения дорожного движения. Они затронут улицы на Васильевском острове и в Парголово.

"Кола" закрытие движения ленобласть мост через свирь


 

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