С 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам

С 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

В Петербурге с понедельника, 9 августа, вводятся новые ограничения дорожного движения. Они затронут улицы на Васильевском острове и в Парголово.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с 9 августа по 30 сентября будет проходить реконструкция наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой и Кадетской линий В.О. На время работ ограничат движение по Кадетской линии В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной.

С 9 по 21 августа планируют провести ремонт дорожного покрытия на Ольгинской дороге и улице Шишкина в Парголово. Будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Ольгинской дороге от улицы Вологдина до улицы Шишкина и по улице Шишкина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 и 9 августа на дорогах Петербурга вводят новые ограничения.

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