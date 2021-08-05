С 7 и 9 августа на дорогах Петербурга вводят новые ограничения

С 7 и 9 августа на дорогах Петербурга вводят новые ограничения
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

Петербургских автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения, которые введут в период с 7 по 9 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с 7 по 18 августа будет затруднен проезд по проспекту Науки от улицы Карпинского до улицы Руставели. В это время будут проводиться работы по прокладке теплосети.

С 7 по 29 августа дорожное движение ограничат на Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы. Причиной станут работы по прокладке водопровода.

С 9 августа по 9 сентября будет идти дорожный ремонт на Полевой улице в поселке Металлострой. Поэтапные ограничения ждут участок от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука. А 22 августа движение по Полевой от Петрозаводского до дома №26 по Полевой будет полностью закрыто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг проезд по дамбе будет ограничен.

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