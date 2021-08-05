В четверг проезд по дамбе будет ограничен

В четверг, 5 августа, в связи с производственными работами на дамбе Северной столицы, ограничат движение. Проехать по плотине не будет возможности практически на протяжении всего дня.

Как сообщает ФКП КЗС у себя в социальных сетях в Instagram, с 8:00 до 17:00 в четверг, 5 августа, проезд по дамбе будет ограничен. Для движения закроют правую и среднюю полосы.

Ограничить движение по двум полосам пришлось потому, что планируется демонтаж гидравлических домкратов из опор моста судопропускного сооружения С-2.

При этом, все так же доступны останутся для движения левые полосы по очереди с Невской и Финской сторон.

Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима в данных ситуациях. Также необходимо следить за временной разметкой и дорожными знаками. Ведь именно так и и будут информировать об изменении схемы движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов.