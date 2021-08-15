Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида

Врачи из Петербурга придумали упражнения для реабилитации после коронавируса. Фото: Pixabay

Врачи из Петербурга придумали упражнения для реабилитации после коронавируса. Фото: Pixabay

Врачи из Северной столицы разработали ряд упражнений, который способствует реабилитации после того, как человек переболел новой коронавирусной инфекцией.

«АБН» 15 августа пишет, что специалисты придумали целый комплекс упражнений.

Так, докторами петербургской Мариинской больницы был разработан целый комплекс упражнений, способствующий восстановлению людей, переболевших COVID-19.

Заведующая отделения физических методов лечения Екатерина Кожина посоветовала взять для реабилитации отпуск на работе. Потому как упражнения следует делать спокойно. Начинать стоит с дыхательной гимнастики в положении лежа. Кроме этого, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, полноценно питаться и высыпаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году модернизируют и отремонтируют 78 больниц Петербурга.