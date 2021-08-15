Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида

Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида
Врачи из Петербурга придумали упражнения для реабилитации после коронавируса. Фото: Pixabay

Врачи из Северной столицы разработали ряд упражнений, который способствует реабилитации после того, как человек переболел новой коронавирусной инфекцией.

«АБН» 15 августа пишет, что специалисты придумали целый комплекс упражнений.

Так, докторами петербургской Мариинской больницы был разработан целый комплекс упражнений, способствующий восстановлению людей, переболевших COVID-19.

Заведующая отделения физических методов лечения Екатерина Кожина посоветовала взять для реабилитации отпуск на работе. Потому как упражнения следует делать спокойно. Начинать стоит с дыхательной гимнастики в положении лежа. Кроме этого, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, полноценно питаться и высыпаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году модернизируют и отремонтируют 78 больниц Петербурга.

коронавирус новости СПб реабилитация после коронавируса


 

Новости партнеров
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида
Грозы, ливни и сильный ветер. Как начнется неделя в Петербурге
В Ленобласти неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов
В центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь
Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком
Самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы
Вратарь петербургского СКА Самонов: важно честно выполнять свою работу
На 7-й Красноармейской улице женщина отравилась угарным газом