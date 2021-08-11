В 2021 году модернизируют и отремонтируют 78 больниц Петербурга

Врачам в больницах, которые отремонтируют и модернизируют, будет гораздо удобнее оказывать помощь петербуржцам. Фото: комитет по здравоохранению

Врачам в больницах, которые отремонтируют и модернизируют, будет гораздо удобнее оказывать помощь петербуржцам. Фото: комитет по здравоохранению

Капитальный ремонт нагрянет в поликлиники, кабинеты врачей общей практики и женские консультации.

Пресс-служба Смольного пишет, что в 2021 году в Северной столице отремонтируют и улучшат 78 учреждений здравоохранения.

Модернизация коснется поликлиник, кабинетов врачей общей практики и женских консультаций. Здесь пройдет и капитальный ремонт, и оснащение современной техникой.

Оборудование новой техникой предполагает покупку 1235 единиц медицинского оборудования.

Для того, чтобы реализовать задуманное было выделено 3,8 млрд рублей. Чуть более половины, 51%, денег поступит из бюджета Петербурга, а 49% выделят из федерального бюджета.

Градоначальник города на Неве Александр Беглов отметил, что от того, в каком виде находятся медицинские учреждения зависит качество оказываемой в них помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что городская больница №2 будет работать в штатном режиме.