Городская больница №2 будет работать в штатном режиме

Городская больница №2 будет работать в штатном режиме
Больница будет работать в штатном режиме. Фото: Baltphoto

Учреждение готово возобновить прием плановых и экстренных больных.

В Санкт-Петербурге Городская больница №52 заявила о переходе к штатному режиму работы уже с 1 августа. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец на своей странице во «Вконтакте».

Он отметил, что в Петербурге наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, поэтому некоторые больницы могут свернуть койки, предназначенные для инфицированных. С 00:00 в Городской больнице №52 начнут поступать пациенты в отделения кардиологии, неврологии, офтальмологии, а также терапевтических и хирургических профилей. Лисовец добавил, что побывал в учреждении и проверил его готовность.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент в больнице ремонтируют два из шести отделений реанимации и интенсивной терапии. В ближайшее время там планируют открыть новый пищеблок, а также амбулаторно-консультативное отделение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больницы Петербурга госпитализируют по 400-450 пациентов в сутки.

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