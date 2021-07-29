В больницы Петербурга госпитализируют по 400-450 пациентов в сутки

В городе развернуто 9,7 тысячи коек для больных ковидом и пневмонией. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В городе развернуто 9,7 тысячи коек для больных ковидом и пневмонией. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Третья волна пандемии коронавируса в Северной столице идет на спад, снижается суточная госпитализация, освобождаются койки в ковидных стационарах. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

На сегодняшний день в больницы Петербурга ежедневно госпитализируют около 400-450 пациентов с коронавирусом. В городе развернуто 9,7 тысячи коек для больных ковидом и пневмонией. Свободными остаются 34,7% мест.

Через несколько дней инфекционные койки сворачивает Городская многопрофильная больница №2. Следующим будет Госпиталь для ветеранов войн.

Доля больных в тяжелом состоянии в ковид-стационарах, по данным на 29 июля, составляет 19%. К неинвазивной ИВЛ подключены 247 пациентов, к инвазивной ИВЛ — 140.

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