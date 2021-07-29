Петербургские власти рассказали, кто первым получит «Спутник Лайт»

Петербургские власти рассказали, кто первым получит &#171;Спутник Лайт&#187;
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» достанется только петербуржцам. Иностранцам придется подождать следующей поставки.

Во вторник на петербургскую фармбазу поступила первая партия «Спутника Лайт» — 39,3 тысячи комплектов доз. Сегодня ее развозят в 100 пунктов вакцинации. Согласно рекомендациям, прививаться этой вакциной могут в том числе переболевшие коронавирусом.

Вице-губернатор города Олег Эргашев напомнил, что до этого обсуждалось, что «Спутником Лайт» в первую очередь будут прививать трудовых мигрантов и иностранных студентов. Однако им придется подождать поставки второй партии. Гостей города будут прививать на коммерческой основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек умерли после вакцинации от COVID-19.

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