Петербургские власти рассказали, кто первым получит «Спутник Лайт»

Первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» достанется только петербуржцам. Иностранцам придется подождать следующей поставки.
Во вторник на петербургскую фармбазу поступила первая партия «Спутника Лайт» — 39,3 тысячи комплектов доз. Сегодня ее развозят в 100 пунктов вакцинации. Согласно рекомендациям, прививаться этой вакциной могут в том числе переболевшие коронавирусом.
Вице-губернатор города Олег Эргашев напомнил, что до этого обсуждалось, что «Спутником Лайт» в первую очередь будут прививать трудовых мигрантов и иностранных студентов. Однако им придется подождать поставки второй партии. Гостей города будут прививать на коммерческой основе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек умерли после вакцинации от COVID-19.