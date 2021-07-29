В Петербурге несколько человек умерли после вакцинации от COVID-19

В Петербурге несколько человек умерли после вакцинации от COVID-19
Глава ведомства отметил, что умершие от ковида пациенты прививались двумя компонентами. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге зафиксировано несколько случаев смерти среди полностью привитых от коронавируса граждан. Причиной смерти стал ковид.

Об этом глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал 29 июля на пресс-конференции ТАСС. Летальные исходы от коронавируса после вакцинации были только у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, подчеркнул чиновник.

Глава ведомства отметил, что умершие от ковида пациенты прививались двумя компонентами. У каждого из них были тяжелые сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и прочие.

При этом Лисовец заявил, что у привитых возможность заболеть и попасть в больницу, а также умереть после вакцинации на 20% ниже, чем у тех, кто еще не вакцинировался. При этом риск летального исхода снижается до минимального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет к коронавирусу есть у 65% населения Петербурга.

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