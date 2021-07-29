Иммунитет к коронавирусу есть у 65% населения Петербурга

Иммунитет к коронавирусу есть у 65% населения Петербурга
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания получили 65% жителей города. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Иммунная прослойка от коронавирусной инфекции в Петербурге достигла 65%. Эти люди получили иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.

Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

Чиновник отметил, что достичь показателя иммунной прослойки в 65% удалось благодаря переболевшим ковидом и вакцинированным горожанам. Он отметил, что целевой показатель по коллективному иммунитету уже можно считать достигнутым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге вакцинацию от ковида на дому прошли 4 тысячи человек. Услугой по вакцинации на дому могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а также маломобильные граждане. Работу собираются продолжать.

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