Иммунитет к коронавирусу есть у 65% населения Петербурга

Иммунная прослойка от коронавирусной инфекции в Петербурге достигла 65%. Эти люди получили иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.
Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передает телеканал «Санкт-Петербург«.
Чиновник отметил, что достичь показателя иммунной прослойки в 65% удалось благодаря переболевшим ковидом и вакцинированным горожанам. Он отметил, что целевой показатель по коллективному иммунитету уже можно считать достигнутым.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге вакцинацию от ковида на дому прошли 4 тысячи человек. Услугой по вакцинации на дому могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а также маломобильные граждане. Работу собираются продолжать.