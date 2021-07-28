В Петербурге вакцинацию от ковида на дому прошли 4 тысячи человек

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С этими целями в городе сформированы 67 выездных прививочных бригад.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, что горожан вакцинируют в том числе на дому. На данный момент услугой выездных бригад воспользовались около четыре тысяч человек. Об этом сегодня, 28 июля, пишет ТАСС.

В городе сформировали 67 бригад, которые ездят делать прививки на дому. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для перевозки вакцины. Услугой могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а также маломобильные граждане. Работу собираются продолжать.

Напоминаем, что всего в городе вакцинировали 1,3 миллиона человек, 923 тысячи полностью завершили цикл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще одна петербургская больница вернется к штатному режиму работы.