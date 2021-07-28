Еще одна петербургская больница вернется к штатному режиму работы

А с понедельника, 2 августа, больница возобновит госпитализацию и операции. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

А с понедельника, 2 августа, больница возобновит госпитализацию и операции. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице еще одну больницу вернут в обычный режим. Временный ковидный госпиталь закроют в больнице №2.

Уже с начала августа в медучреждении начнут оказывать экстренную помощь. А с понедельника, 2 августа, больница возобновит госпитализацию и операции. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Ранее медучреждение перепрофилировали под прием больных с ковидом.

Количество пациентов COVID-19 становится всё меньше. С этого понедельника к штатной работе вернулись Мариинская больница и больница Святителя Луки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство юстиции разрешило жителям России регистрировать браки дома и в больницах. Такое могут допустить только при особых обстоятельствах. Юристы отмечают, что это могут быть беременность, рождение детей или угроза жизни жениха или невесты.